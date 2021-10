Chiede a due uomini di moderare i toni, lo aggrediscono con una bottiglia di vetro

Sabato scorso, 2 ottobre, un giovane è stato colpito ripetutamente con una bottiglia di vetro da due quasi coetanei resi molesti dall'abuso di alcol. La vittima è stata lasciata riversa a terra col volto ricoperto di sangue, mentre i due responsabili hanno tentato di far perdere le proprie tracce dandosi alla fuga. A rintracciarli e ad arrestarli sono stati gli agenti della squadra Volanti della Questura.

La ricostruzione dei fatti operata dalla polizia comincia alle 23.15, nei pressi del chiosco di Piazzale XXV aprile, a Verona. Un 27enne afghano si trovava in compagnia di un amico all'interno del locale e si è avvicinato a due fastidiosi avventori, un 28enne e un 29enne entrambi marocchini, che discutevano animatamente tra loro. Al duo, il ragazzo ha semplicemente chiesto di moderare i toni. Per tutta risposta, i due hanno riversato la loro aggressività sul giovane, dapprima inveendo nei suoi confronti, per poi raggiungerlo all’esterno del locale, dove il 28enne lo ha immobilizzato, bloccandogli le braccia, mentre il 29enne lo ha colpito ripetutamente al volto ed alla testa con una bottiglia di birra in vetro.

Intercettati immediatamente da una Volante, per i due aggressori sono scattate subito le manette per lesioni personali aggravate. Entrambi sono poi risultati irregolari sul territorio nazionale, ragion per cui è stato chiesto al giudice il nulla osta all'espulsione.

E il 29enne dovrà anche rispondere di resistenza a pubblico ufficiale. Accompagnato in questura per i necessari accertamenti, il giovane si è infatti opposto attivamente al controllo di polizia.

La vittima, affidata alle cure del personale sanitario, ha riportato delle lesioni al volto, giudicate guaribili in 21 giorni.

Questa mattina, i due sono comparsi davanti al giudice che, dopo l'udienza di convalida, ha disposto nei confronti di entrambi la misura dell'obbligo di dimora nel comune di residenza con il divieto di allontanarsi dal proprio domicilio dalle 20 alle 7.