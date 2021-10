Si lamenta per il rumore con il coinquilino e questo gli stacca un orecchio a morsi

Epilogo incredibile per un litigio tra due ragazzi che condividevano la stessa abitazione in Piazza San Marco a Boschi Sant'Anna

Come Mike Tyson ed Evander Holyfield nel 1997, solo che in palio non c'era il titolo mondiale dei pesi massimi di pugilato. L'epilogo, però, è stato lo stesso: un orecchio staccato a morsi. È finita così la lite avvenuta nella notte tra domenica 3 e lunedì 4 ottobre tra due coinquilini di un'abitazione di Piazza San Marco a Boschi Sant'Anna.

Un finale incredibile per il diverbio tra un 27enne ed un 29enne. I due condividono la stessa casa ed i rumori del 29enne sarebbero stati troppo fastidiosi per il 27enne, come narrato da Laura Tedesco sul Corriere di Verona. Il 27enne è andato a lamentarsene con il coinquilino scatenando una reazione spropositata. L'aggressore ha attaccato la vittima mordendo l'orecchio destro e staccandogli il padiglione auricolare.

Nella casa era presente un terzo convivente, il quale ha chiamato subito i soccorsi. Il 27enne è stato portato all'ospedale di Legnago dove purtroppo non è stato possibile riattaccare il pezzo di orecchio staccato. I carabinieri di Cologna Veneta hanno invece arrestato il 29enne, accusandolo di sfregio permanente, reato di recente introduzione che prevede una pena minima di 8 anni di reclusione. L'aggressore è stato poi portato in carcere, in attesa della convalida dell'arresto.

Sul fatto che sia stato il 29enne a staccare l'orecchio della vittima a morsi non ci sono dubbi, viste le testimonianze della vittima e del terzo coinquilino. L'aggressore si è però giustificato, parlando di legittima difesa. Il 29enne avrebbe detto di essersi dovuto difendere da un attacco del 27enne. Una versione negata dalla vittima.