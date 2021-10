Aggredito e malmenato senza apparente motivo in piazza Cittadella a Verona finisce in ospedale

Una brutale aggressione, apparentemente senza motivo, avvenuta in pieno giorno nel centro di Verona, nei pressi di piazza Cittadella quando erano circa le ore 17 del pomeriggio di giovedì 14 ottobre. Vittima un uomo classe '59 che, secondo il suo racconto fatto poi ai carabinieri intervenuti sul posto dopo essere stati chiamati da alcuni dei presenti che assistevano inermi alla tremenda scena, nulla avrebbe fatto per provocare una simile violenza. In cinque lo avrebbero aggredito, infierendogli colpi pesanti, calci e pugni che gli sono poi costati un naso rotto e grondante sangue, oltre a diverse contusioni su tutto il corpo.

L'uomo, il quale ha riferito di essere stato semplicemente intento a recarsi in tabaccheria, si è poi detto incapace di spiegarsi il perché di cotanta rabbia manifestata nei suoi confronti da parte degli aggressori. Sta di fatto che a seguito dell'aggressione è stato per lui poi necessario essere accompagnato all'ospedale di Borgo Trento per degli accertamenti. Sul luogo della violenza, oltre ai soccorritori del Suem 118, sono giunti anche i militari dell'Arma, i quali hanno così raccolto le testimonianze dei presenti. Tuttavia, il gruppetto dei cinque presunti aggressori aveva già fatto in tempo a dileguarsi.

Gli stessi carabinieri di Verona che hanno confermato di star procedendo nelle indagini, si sono comunque detti fiduciosi di poter ottenere nelle prossime ore qualche riscontro, anche grazie all'analisi dei filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.