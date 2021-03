Giornalista ostacolato mentre lavora, solidarietà da VeronaSera

La Redazione di VeronaSera esprime solidarietà al giornalista Marco Milioni, collega di Vicenza Today (giornale online che appartiere al gruppo editoriale Citynews, di cui anche VeronaSera fa parte) per ciò che è accaduto ieri pomeriggio, 7 marzo, nei pressi di un noto locale di Trissino, in provincia di Vicenza.

Come si legge su Vicenza Today, Milioni sarebbe stato aggredito mentre svolgeva il proprio lavoro. Il giornalista stava scattando delle fotografie per documentare la movida nella Valle dell'Agno. «Poco dopo avere effettuato alcuni scatti dalla pubblica via - ha riferito lo stesso Marco Milioni - sono stato aggredito verbalmente da un uomo sui venticinque anni, verosimilmente l'addetto alla sicurezza del locale, il quale ha preteso più volte che io cancellassi le immagini scattate con la mia macchina fotografica. Proseguendo nel suo intento questa persona ha cercato di strapparmi la camera, che ho dovuto più volte difendere». Al cronista sarebbe anche caduto il telefono ed il ragazzo che lo aveva affrontato lo avrebbe raccolto e avrebbe detto a Milioni che gli avrebbe restituito il cellulare solo dopo l'avvenuta cancellazione delle fotografie.

Marco Milioni ha documentato quanto accaduto con un video, ha richiesto l'intervento dei carabinieri ed ha inviato una segnalazione all'Ordine dei giornalisti del Veneto e al Sindacato veneto dei giornalisti.

Nel filmato del giornalista sarebbero registrati non solo i fatti raccontati poi ai militari, ma sono anche immortalati gli epiteti che il collega ha ricevuto mentre svolgeva il proprio lavoro e attendendo l'arrivo delle forze dell'ordine.