Picchiano giovane a Verona, aggressori messi in fuga da pompieri di passaggio

È stato colpito con uno sgabello metallico ed è stato lasciato a terra sanguinante il giovane aggredito ieri sera, 29 ottobre, in Corso Porta Nuova, a Verona. L'episodio di violenza si è verificato intorno alle 23, vicino al Mc Donald's, e sarebbe potuto continuare se una squadra di vigili del fuoco che si trovava a passare di lì non fosse intervenuta, mettendo in fuga gli aggressori. I pompieri hanno subito chiamato il 113 e sul posto sono sopraggiunti poliziotti e operatori sanitari. Il ragazzo ferito è stato medicato sul posto e poi portato in ospedale, mentre gli agenti sono al lavoro per comprendere la natura dell'aggressione e per identificare i responsabili.