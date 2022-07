Chiede prestazioni sessuali a massaggiatrice, lei si rifiuta e lui la picchia brutalmente

Una donna di 40 anni si trova ricoverata nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Borgo Trento, a Verona, dopo essere stata selvaggiamente picchiata da un cliente. La professionista, di origine cinese, gestisce un centro benessere a Sanguinetto, nei pressi del semaforo tra la Strada Regionale 10 e Corso Vittorio Emanuele II. E, secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, un uomo l'ha aggredita perché oltre al massaggio pretendeva anche una prestazione sessuale. Lei si è rifiutata e l'aggressore si è accanito sul suo corpo con una ferocia tale da farle perdere i sensi. L'uomo si è poi dato alla fuga ed è ora ricercato dai militari dell'Arma.

L'aggressione è avvenuta lunedì scorso, 11 luglio, verso sera. Il cliente è entrato nel centro benessere ed avrebbe messo subito in chiaro quali servizi avrebbe voluto dalla titolare. Servizi che non si limitavano al semplice massaggio e che comprendevano una prestazione sessuale completa. Alla richiesta chiara del cliente, la massaggiatrice ha risposto in maniera altrettanto chiara con un secco rifiuto. Una replica che non è stata accettata dall'uomo che le ha subito messo le mani addosso, picchiandola, facendola cadere a terra e continuando a colpirla a calci. L'aggressore avrebbe poi anche derubato la vittima prima di sparire. La 40enne, invece, avrebbe momentaneamente perso i sensi. E quando ha ripreso conoscenza, non avrebbe avuto le forze per chiedere immediatamente aiuto. Solo dopo ore, la vittima sarebbe riuscita a trascinarsi fino al telefono, chiamando un amico ed azionando così la macchina dei soccorsi.

I sanitari del 118 hanno trasportato la donna all'ospedale di Verona, dove è stata ricoverata in prognosi riservata. La vittima non è in pericolo di vita e non sarebbe stata ancora in grado di fornire la propria testimonianza ai carabinieri, i quali hanno fatto comunque partire un'indagine per rintracciare l'autore della terribile violenza.