Capotreno aggredita dopo aver chiesto il biglietto: giovani fuggiti, si cerca il responsabile

Un episodio di violenza su un treno proveniente da Venezia e diretto a Milano è avvenuto nella serata di venerdì, poco prima che il convoglio giungesse nei pressi della stazione di Verona Porta Nuova. A riferirlo è il quotidiano L'Arena che spiega come proprio il fatto che il treno fosse giunto in stazione abbia poi consentito la fuga di un gruppetto di giovani, al cui interno vi sarebbe appunto stato il responsabile dell'aggressione ai danni del personale in servizio.

Ad essere stata aggredita, infatti, è stata la capotreno che semplicemente era intenta a fare il proprio lavoro, ovvero stava chiedendo di poter controllare il biglietto ai vari passeggeri. Un gruppetto di giovani, verosimilmente sprovvisti di titolo di viaggio, avrebbe quindi reagito in malo modo alla legittima richiesta e uno di loro avrebbe a quel punto anche sferrato un pugno alla capotreno, colpendo peraltro pure un altro suo collaboratore.

Essendo il treno giunto ormai presso la stazione di Porta Nuova a Verona, i giovani sarebbero quindi riusciti a far perdere le loro tracce fuggendo di gran carriera. La capotreno ha comunque dato l'allarme e si è prontamente mobilitata la polizia ferroviaria che, grazie anche all'ausilio delle telecamere di videosorveglianza, sta cercando di identificare i soggetti componenti il gruppetto e, in particolare, l'autore dell'aggressione.