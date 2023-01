Aggredito da cinque ragazzi per averne sfiorato uno sull'autobus

In cinque contro uno alla fermata dell'autobus. Sabato scorso, 21 gennaio, un studente 26enne è stato aggredito da cinque giovani in Via Scuderlando, a Verona. Un'esplosione di violenza ingiustificata, scaturita da un gesto innocuo ed accidentale capitato sul bus della linea 93 di Atv.

Erano le 21.15 di sabato sera quando il 26enne è salito sull'autobus per tornare a casa, a Borgo Roma. Sul mezzo era presente un gruppo di ragazzi, alcuni dei quali avevano più o meno la sua età mentre altri erano più piccoli e probabilmente minorenni. Lo studente era in piedi e come tutti i passeggeri non seduti oscillava a causa del movimento del veicolo. E oscillando, il giovane ha sfiorato involontariamente uno dei ragazzi del gruppo. Quest'ultimo si sarebbe lamentato con il 26enne, dicendogli di non strusciarsi contro le sue spalle. Lo studente però non si stava strusciando, ma si muoveva per via dell'autobus.

Tutto sembrava essersi concluso, ma quando il 26enne stava scendendo dal bus è stato minacciato e insultato da uno del gruppo. Di fronte alle parole aggressive ricevute, lo studente ha cercato di placare gli animi ed è stato in quel momento che è iniziata la violenza. Il gruppo è scattato contro di lui spingendolo fuori dal mezzo pubblico. L'aggressione è poi proseguita vicino alla fermata del bus, con il 26enne che è stato abile a difendersi e con i cinque che cercavano vicino ad un cassonetto degli oggetti da usare come armi. La vittima ha riportato traumi alle braccia e alle gambe ed è riuscito a reggere alla carica dei cinque aggressori finché non è arrivato un tassista ad aiutarlo. Non si può sapere quanto sarebbe durato quel pestaggio e come sarebbe finito se non fosse arrivato il tassista che ha poi chiamato il 112 e l'ambulanza. Gli aggressori sono tutti scappati e la vittima è stata infine medicata al pronto soccorso.

Ricordando l'accaduto, il 26enne ha provato shock per il comportamento irrispettoso e violento avuto dai giovani sull'autobus. Giovani che secondo la sua descrizione sarebbero tutti di origine africana. Dalla loro violenza lui è stato in grado di difendersi, ma sarebbe finita molto male se il gruppo se la fosse presa con qualcuno più debole.