Pesanti apprezzamenti alla sua fidanzata, lui la difende e viene picchiato

Il 2 giugno scorso, un 19enne di Bussolengo ha difeso la sua ragazza dai pesanti apprezzamenti rivolti a lei da due minorenni. I due hanno poi aggredito il giovane veronese, finito al pronto soccorso con lesioni guaribili in tre giorni. Ieri, 17 giugno, i responsabili di quell'aggressione avvenuta ad Albignasego, in provincia di Padova, sono stati rintracciati e denunciati.

Come riportato da Padova Oggi, i carabinieri di Albignasego hanno denunciato per lesioni volontarie in concorso un 17enne moldavo residente nel comune padovano ed un 16enne di Maserà di Padova. I due erano già noti delle forze dell'ordine per il danneggiamento di un'auto. Ora, per loro, è scattata la denuncia per quanto accaduto il 2 giugno scorso, nel quartiere San Lorenzo di Albignasego. I due si erano avvicinati ad una ragazza seduta insieme al fidanzato veronese. Le loro molestie verbali, anche di carattere sessuale, hanno spinto il 19enne a intervenire in difesa della giovane, tentando di allontanare il 17enne ed il 16enne. I minori hanno così aggredito il ragazzo di Bussolengo e per questo sono stati denunciati