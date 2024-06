Aggredito e rapinato in stazione da tre individui: uno rintracciato e denunciato, ricercati gli altri due

Brutto episodio quello che ha visto protagonista un cittadino indiano residente a San Bonifacio, poco dopo la mezzanotte di martedì in stazione a Vicenza. L'uomo infatti si è presentato in questura, riferiscono i colleghi di VicenzaToday, spiegando di essere stato aggredito poco prima nella zona del Cavalcavia Ferretto de Ferretti da tre persone, le quali gli avevano sottratto uno smartphone e il portafoglio contenente 100 euro.

La vittima ha spiegato di essersi fermato per pochi minuti sotto il cavalcavia per prendere il treno e tornare a San Bonifacio, ma proprio lì sarebbe stato intercettato dal trio, che lo avrebbe strattonato e colpito alla gamba con un coltello (fortunatamente venendo preso solo ai pantaloni): dopo essersi impossessati di telefono e soldi, i malviventi si sarebbero poi allontanati immediatamente.

Grazie alla descrizione fornita, gli agenti delle volanti hanno hanno potuto controllare il circuito delle telecamere della videosorveglianza cittadina e, dopo poche ore, un uomo che corrispondeva a quanto riferito dalla vittima (immortalato peraltro dalle telecamere proprio mentre si allontanava dalle vicinanze del citato cavalcavia con altri due complici) è stato rintracciato dai poliziotti nella zona di piazzale Bologna.

Si trattava di un cittadino nigeriano, in Italia senza fissa dimora, che è stato condotto nella questura berica, perquisito e fotosegnalato. L'uomo sarebbe stato trovato in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza di 17 centimetri, perfettamente corrispondente a quello descritto dalla vittima. Inoltre, in una tasca dei pantaloni, gli agenti avrebbero trovato una bustina di polvere bianca che l'uomo affermava essere bicarbonato, a suo dire solitamente venduto ad alcuni suoi clienti facendo loro credere fosse droga.

Coltello e bustina sono stati posti sotto sequestro per accertamenti. Non essendo stato fermato in flagranza di reato, il sospettato non è finito in manette, ma è stato arrestato ma solo denunciato per rapina aggravata e porto di oggetti atti ad offendere, e successivamente rilasciato, mentre proseguono le ricerche degli altri due complici.