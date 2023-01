Non dà le generalità e si scaglia contro gli agenti polfer: 43enne arrestato

Il suo atteggiamento molesto durante il tragitto ha attirato l'attenzione prima del personale ferroviario e poi della polfer. Era martedì 27 dicembre quando gli agenti del settore operativo della polizia ferroviaria di Verona Porta Nuova hanno tratto in arresto un 43enne di origine campana per violenza, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate, nei confronti degli operatori intervenuti.

Su segnalazione del capo treno, l'uomo è stato fatto scendere dal vagone, anche a tutela degli altri viaggiatori, per il suo comportamento molesto ed aggressivo assunto durante il viaggio.

A quel punto si è rifiutato di fornire le proprie generalità alla Polfer, dopodiché ha avuto una reazione violenta e smisurata: prima infatti ha pesantemente offeso i poliziotti, poi si è scagliato contro di loro. Al termine della colluttazione, gli agento hanno dovuto ricorrere alle cure ospedaliere, al termine delle quali sono stati dimessi con prognosi rispettivamente di 15 e 20 giorni. Date le circostanze, l’uomo è stato anche denunciato in stato di libertà per oltraggio a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le generalità.

Nei giorni successivi si è tenuta l'udienza di convalida, al termine della quale il 43enne è stato condannato a 8 mesi di reclusione con sospensione della pena.