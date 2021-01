In strada di notte, aggredisce gli agenti per scappare: nasconde soldi e un bracciale d'oro

Erano circa le ore 1 della notte tra lunedì e martedì e gli agenti della Squadra Volanti della Questura di Verona stavano svolgendo il consueto servizio di controllo del territorio, quando in via San Marco hanno notato un ragazzo che, alla vista dell'auto delle forze dell'ordine, avrebbe iniziato a correre verosimilmente nel tentativo di sottrarsi ad un'eventuale verifica.

Un comportamento che naturalmente ha insospettito i poliziotti, i quali hanno inseguito e fermato il giovane: si trattava di A.S., 24enne già noto alle forze di polizia per numerosi reati contro il patrimonio.

Nel tentativo di far perdere le proprie tracce, il ragazzo aveva scavalcato la recinzione di diversi condomini fino a giungere in via Bravo, dove si è nascosto dietro ad un’auto parcheggiata.

Una volta raggiunto dagli operatori, A.S. non avrebbe esitato a colpirli violentemente con calci e pugni al volto per fuggire nuovamente, senza tuttavia riuscirci e facendo così scattare l’arresto per resistenza a Pubblico Ufficiale. Il 24enne è stato poi accompagnato presso gli uffici della Questura, dove è stato sottoposto a controllo ed è stato trovato in possesso di 920 euro, oltre ad un bracciale d'oro nascosto negli slip, di cui non è riuscito a giustificare il possesso.

Conclusi gli accertamenti, per il giovane sono scattate anche la denuncia per ricettazione e la sanzione per la violazione della vigente normativa prevista in materia di contenimento del rischio epidemiologico, trovandosi fuori casa oltre l’orario consentito.

Nella mattinata di martedì, all’esito del rito direttissimo, il giudice ha convalidato il provvedimento e disposto la misura del divieto di dimora nel Comune di Verona.