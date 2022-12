Attivato comitato per la viabilità per gestire il traffico tra neve e feste natalizie

È stato attivato e resterà operativo fino al prossimo 10 gennaio il comitato per la viabilità in provincia di Verona. Ed è stato anche aggiornato il Piano Neve, in cui sono state inserite quelle aree verso cui saranno indirizzati i mezzi pesanti in caso di congestione del traffico autostradale. Sono queste le principali misure assunte dal prefetto Donato Cafagna in accordo con i rappresentanti della polizia stradale e degli altri componenti del comitato operativo per la viabilità provinciale. Misure volte a prevenire ed eventualmente a gestire le emergenze viabilistiche causate dalle nevicate o da altri fenomeni atmosferici tipici della stagione invernale.

Alla luce delle aumento del traffico previsto per le festività natalizie, il prefetto ha attivato in via permanente fino al 10 gennaio 2023 il comitato operativo per la viabilità. Lo strumento sarà immediatamente funzionante per assicurare la più ampia e tempestiva circolarità delle informazioni e quindi la pronta adozione di ogni misura di prevenzione e contenimento delle criticità viabilistiche su strade e autostrade. Criticità che possono consistere in abbondanti nevicate, gelate o freezing rain e che prevedono l'individuazione delle aree destinate all'accumulo dei mezzi pesanti. In presenza di traffico appesantito dalle condizioni meteo, con il necessario supporto da parte delle forze dell'ordine, i mezzi pesanti saranno diretti verso le aree interne di ammassamento, così da mitigare gli effetti sulla viabilità ordinaria e tutelare la sicurezza degli utenti e delle strade. Contestualmente, le forze dell'ordine presiederanno i principali caselli autostradali e verrà attivata una viabilità alternativa.