Intervenuti per sedare un litigio, gli agenti vengono aggrediti da un 44enne

Erano circa le 20.40 di lunedì, quando gli agenti della Squadra Volanti sono intervenuti ai Giardini Pradaval di Verona, in seguito ad una richiesta di aiuto arrivata al 113 da parte di alcuni residenti della zona, allarmati dalle forti grida provenienti dall'area pubblica.

Giunti quindi sul posto, gli operatori hanno notato due individui, senza fissa dimora ed in evidente stato d’ebbrezza, intenti a discutere animatamente tra loro.

Nel tentativo di riportare la situazione alla normalità, i poliziotti si sono così avvicinati ai due invitandoli ad abbassare i toni, ma in tutta risposta uno di questi, un italiano 44enne, si è avvicinato pericolosamente agli operatori privo di mascherina, agitandosi e rivolgendo loro espressioni estremamente oltraggiose.

Invitato a seguirli in Questura per la redazione degli atti inerenti al suo comportamento, l’uomo ha iniziato a sferrare calci e pugni nei confronti dei 4 agenti intervenuti, senza alcun motivo. Infine si sarebbe scagliato contro due operatori, finendo a terra e causando contusioni ed escoriazioni a chi cercava di bloccarlo.

Dopo svariati tentativi, alla fine i poliziotti sono riusciti a far salire il 44enne nell’auto di servizio, dove avrebbe continuato a tenere una condotta ostile sferrando calci e pugni al divisorio di sicurezza della vettura e continuando ad insultare i poliziotti.

Già gravato da numerosi precedenti per reati simili l'uomo è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. Il giudice, all’esito del giudizio direttissimo che si è svolto in martedì mattina, ha convalidato il provvedimento e disposto la misura del divieto di dimora nel Comune di Verona.