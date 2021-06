Agente della polizia locale aggredito e ferito a San Giovanni Lupatoto finisce in ospedale

Un agente della polizia locale sarebbe stato aggredito e ferito nella giornata di mercoledì nel Parco all'Adige a San Giovanni Lupatoto, da parte di un uomo trentenne che non avrebbe accettato di buon grado una sanzione alla sua auto. A darne notizia era stato il primo cittadino del Comune veronese Attilio Gastaldello, il quale il 2 giugno aveva scritto via social: «Domani (giovedì 3 giugno, ndr) si svolgerà un processo per direttissima per un fatto gravissimo accaduto oggi pomeriggio al Parco all'Adige. Un agente della nostra Polizia Locale è stato aggredito ed ha subito lesioni tali da determinare la necessità di cure ospedaliere, mentre svolgeva il proprio lavoro».

Lo stesso sindaco di San Giovanni Lupatoto, Attilio Gastaldello, proseguiva così nella sua nota: «In attesa che la giustizia faccia il suo corso, non posso esimermi dal censurare senza esitazione questa inqualificabile azione che mina il vivere civile della nostra Comunità. Esprimo il mio, e di tutta l'amministrazione comunale, ringraziamento agli agenti della nostra Polizia Locale, molto spesso visti solo come coloro che sanzionano, ma che invece svolgono un lavoro difficile e sempre più rischioso a tutela di tutti noi. Massima solidarietà all'agente ferito, - conclude Attilio Gastaldello - cui auguro una pronta guarigione e che voglio incontrare già domani per esprimergli, anche di persona, la mia personale riconoscenza». Il giudice nel processo per direttissima avrebbe infine disposto per il trentenne l'obbbligo di firma.

Post Facebook Attilio Gastaldello sindaco San Giovanni Lupatoto