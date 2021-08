Afghanistan, in Veneto pochi posti a disposizione per l'accoglienza dei profughi

Risoluto ma preoccupato. È così il prefetto di Venezia Vittorio Zappalorto che probabilmente sta vivendo la stessa situazione degli altri prefetti del Veneto, compreso quello scaligero Donato Cafagna. La preoccupazione proviene dall'Afghanistan dove è in corso una crisi politica e umanitaria. Crisi da cui cercano e cercheranno di fuggire tanti profughi. E si è già alzata dalla società civile locale la richiesta di accogliere gli afghani in fuga dal loro paese. Proprio per questo martedì scorso, 24 agosto, il prefetto Zappalorto ha voluto riunire tutti i prefetti veneti per rendersi conto dello sforzo di accoglienza che il territorio può reggere.

Nell'intervista a Monica Andolfatto de Il Gazzettino, il prefetto Zappalorto ha dichiarato, che sommando le disponibilità di tutte le province, in Veneto si potranno accogliere circa un centinaio di profughi, compresi quelli afghani. L'offerta di accoglienza, infatti, al momento non è stata aumentata e per il prefetto di Venezia non è neanche pensabile la riproposizione di soluzione come i centri di accoglienza di grandi dimensioni, come quelli di Cona o Jesolo.

Un aiuto, i prefetti veneto lo chiederanno ai sindaci attraverso una lettera che presto sarà inviata a tutti i primi cittadini, a cui sarà chiesta piena collaborazione. Ma Zappalorto spera anche di non rivedere le proteste contro l'accoglienza dei migranti che negli anni scorsi si sono ripetute anche in provincia di Verona.