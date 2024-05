Adunata annuale degli alpini: da Verona arrivano in supporto a Vicenza gli agenti della polizia locale

In occasione dell'annuale adunata degli Alpini, la polizia locale di Verona sabato 11 e domenica 12 maggio sarà di supporto ai colleghi di Vicenza con un ufficiale e dieci agenti. In base a quanto spiegato da Palazzo Barbieri, lo scambio di personale tra amministrazioni comunali, previsto da norme specifiche mediante convenzioni, consente di potenziare gli organici in occasione di grandi eventi, come avvenuto per il Vinitaly e come è previsto per la prossima visita del Santo Padre nel capoluogo scaligero, al fine di gestire la viabilità con personale qualificato e competente.

«Così come abbiamo riconosciuto l’importanza dell’apporto da altre città nei giorni del Vinitaly, - afferma l'assessora alla sicurezza Stefania Zivelonghi - siamo ora orgogliosi di contribuire a nostra volta alla buona riuscita di un evento di grande importanza per la città di Vicenza. La collaborazione tra amministrazioni e polizie locali di diverse città è una risorsa preziosa nella gestione dei grandi eventi».