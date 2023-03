Tornava in Italia dopo fiera del turismo, Adriano Gagliardi morto a Berlino

Un malore all'aeroporto di Berlino ha causato la morte di Adriano Gagliardi, titolare dell'agenzia Melsinea Viaggi di Malcesine. L'imprenditore si trovava nella capitale tedesca per partecipare alla fiera internazionale del turismo come espositore nello stand della Regione Veneto. E per Gagliardi non era la prima volta. L'operatore turistico veronese aveva preso parte in passato a manifestazioni regionali e ad eventi promozionali all'estero. Quest'anno, è rimasto fino alla chiusura dell'Itb di Berlino per si era diretto in aeroporto per rientrare in Italia. Purtroppo però nello scalo tedesco, un malore è risultato fatale.

Non appena appresa la notizia, il presidente della Regione Veneto Luca Zaia ha espresso il dolore per la scomparsa di Gagliardi, incontrato proprio da Zaia in questi giorni nella fiera berlinese. E l'assessore regionale al turismo Federico Caner ha aggiunto: «Adriano e tutti gli operatori turistici del Veneto rappresentano una grande famiglia. Sono loro la forza della nostra destinazione che da sempre si contraddistingue per l'accoglienza. Adriano ha trasmesso questi valori alle figlie, che con lui gestiscono l'attività a Malcesine. A loro e alla moglie rivolgo il mio pensiero al quale si aggiunge il cordoglio delle donne e degli uomini del mondo del turismo del Veneto».