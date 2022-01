Sabato pomeriggio con pestaggio, branco picchia adolescente in Via Mazzini

Un brutale pestaggio è stato compiuto sabato scorso, 22 gennaio, intorno alle 17 in Via Mazzini a Verona. La vittima è un adolescente che è stato malmenato da un gruppo formato da una ventina di ragazzi. Su quanto accaduto sono al lavoro gli agenti della Digos e della Squadra Mobile di Verona, i quali hanno raccolto i racconti di vittima e testimoni ed hanno anche acquisito le immagini registrate dalle telecamere della zona. Su questi elementi si stanno sviluppando le indagini finalizzate all'identificazione dei responsabili.

Il branco, formato da giovani sui vent'anni tutti vestiti di nero, avrebbe preso di mira l'adolescente ed il suo gruppo di coetanei in Piazza Bra. Le vittime sarebbero state provocate, insultate e pare siano volate anche delle spinte. Il gruppetto di giovanissimi si sarebbe dunque spostato in Via Mazzini ma sarebbe stato rincorso. Quasi tutti sarebbero riusciti a rifugiarsi in un negozio. Soltanto uno di loro è stato raggiunto dagli aggressori che lo hanno preso a calci e pugni e poi sono scappate. I primi a soccorrere la vittima sono stati i commessi di un negozio. Poi sono arrivati anche gli amici del giovane pestato ed i poliziotti della squadra Volanti. Gli agenti hanno così iniziato a raccogliere informazioni utili a ricostruire i fatti. Informazioni che sono state poi riferite ai colleghi della Digos.