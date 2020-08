Sorpreso a rubare, scappa dall'Adigeo e viene inseguito: preso in un edificio abbandonato

Tentata rapina è l'accusa mossa dai carabinieri della compagnia di Verona nei confronti di un giovane nordafricano, finito in manette intorno alle 13.30 di lunedì.

La vicenda ha avuto inizio in un negozio del centro commarciale Adigeo. A.S., 30enne d'origine marocchina, senza fissa dimora e pregiudicato, si sarebbe appropriato di un paio di cuffiete del valore di 19.90 euro, rompendo la confezione e nascondendole nel marsupio, dopodiché avrebbe cercato di uscire dall'esercizio senza pagare. Una volta superate le casse però, sarebbe stato fermato dal personale addetto alla sicurezza, che lo avrebbe osservato compiere il furto e pertanto lo ha invitato a mostrare quanto prelevato. A.S. a quel punto avrebbe ammesso tutto e manifestato l'intenzione di pagare le cuffie, chiedendo la possibilità di andare a recuperare la somma che gli mancava da un'amica, che lavorerebbe come commessa in un altro imprecisato negozio.

Visto il pericolo di fuga, il vigilante gli avrebbe detto che non era possibile, perciò il 30enne si sarebbe ripreso denaro e refurtiva, minacciando e spintonando con violenza l'addetto per cercare di scappare. Immediatamente inseguito a piedi dal personale della sicurezza, dai carabinieri della sezione radiomobile e della stazione di San Massimo, che nel frattempo erano giunti a seguito di segnalazione al 112 fatta dai commessi, vedendosi braccato ha proseguito la propria fuga nei parcheggi interrati dell'Adigeo. Una corsa rocambolesca durata circa mezzora che è arrivata in strada, terminando in uno stabile abbandonato situato poco lontano dal centro commerciale, dove i carabinieri, a fatica, sono riusciti a bloccarlo e ammanettarlo.

A.S. è stato quindi condotto nel carcere di Montorio a disposizione dell’autorità giudiziaria che, nella mattinata di mercoldì, ha convalidato il suo arresto mantenendo la misura cautelare del carcere.