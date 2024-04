L'Adige restituisce il corpo di uomo in località Pontoncello: indagano i carabinieri

I carabinieri della Compagnia di San Bonifacio indagano sul macabro ritrovamento avvenuto nel tardo pomeriggio di mercoledì in località Pontoncello, tra i Comuni di Zevio e San Giovanni Lupatoto. Dopo la piena dovuta alle piogge dei giorni scorsi, l'Adige infatti ha restituito il corpo di un uomo in avanzato stato di decomposizione.

L'allerta è stata lanciata intorno alle 17.30 da un pensionato che, mentre passeggiava nel parco del Pontoncello, ha notato il cadavere nella parte del letto del fiume liberata dopo la piena. Sulla ciclabile che da San Giovanni Lupatoto porta a Zevio, a pochi metri dal corso d'acqua, sono quindi arrivati i vigili del fuoco di Caldiero con due mezzi, i carabinieri e il personale del 118, i quali hanno recuperato il corpo, constatato il decesso e dato il via agli accertamenti per risalire alla sua identità.

Come detto, il corpo si trovava in avanzato stato di decomposizione e non aveva con sé documenti utili al riconoscimento. Gli accertamenti dei carabinieri hanno dunque preso il via, partendo dalle denunce di persone scomparse.