Banca costretta a rimborsare oltre 2mila euro a vittima di truffa informatica

Nuova decisione da parte dell'Abf (Arbitro Bancario Finanziario) in favore di una consumatrice assistita da Adiconsum Verona. La donna si era vista sottrarre dal proprio conto corrente la somma di 2.384,45 euro a seguito di una truffa informatica.

«La consumatrice aveva prima ricevuto un messaggio che l'avvisava di una anomalia rispetto al proprio conto corrente - ha raccontato Davide Cecchinato, presidente di Adiconsum Verona - Poi ha ricevuto una telefonata da parte di un sedicente operatore del proprio istituto di credito che, per risolvere il problema, la invitava a comunicare alcuni codici che le sarebbero stati inviati per messaggio». La truffa, in sostanza, è stata realizzata senza che alla vittima sia stato richiesto pin, password o altro codice di accesso personale; richieste che avrebbero potuto farla insospettire.

«L'accoglimento della richiesta di restituzione delle somme sottratte si poggia sull'incapacità dell'intermediario di dimostrare la corretta autenticazione, registrazione e contabilizzazione delle operazioni mediante un sistema di autenticazione forte, unico sistema in grado di garantire gli standard di sicurezza previsti dalla normativa vigente», ha aggiunto l'avvocata di Adiconsum Verona Maura Calzolari.

«In casi similari - ha concluso Cecchinato - è utile rivolgersi ad Adiconsum per la necessaria assistenza finalizzata alla restituzione del maltolto».