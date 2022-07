Prove antincendio per l'adeguamento impiantistico alla biblioteca civica di Verona

«Lunedì 1 agosto la Biblioteca civica di via Cappello sarà interessata dalle prove antincendio previste per l'adeguamento impiantistico». Lo rende noto il Comune di Verona che attraverso una comunicazione ufficiale spiega: «Dalle 8.30 e in orario di chiusura al pubblico, saranno eseguiti i collaudi con verifica della pressione dell'impianto antincendio di spegnimento a naspi, per domare ed estinguere fiamme libere e incendi».

Per questo intervento, in particolare, «sarà utilizzato un getto d'acqua indirizzato verso l'esterno in corrispondenza dell'ingresso vetrato su via Cappello, che sarà presidiato dal personale della Direzione Edilizia Monumentale e della Biblioteca civica». Le operazioni di collaudo, fa sapere sempre il Comune di Verona, «non sono rinviabili, in quanto propedeutiche alla formalizzazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività presso il Comando vigili del fuoco e successiva riconsegna dell'immobile alla Direzione biblioteche per il successivo rientro di scaffalature e libri».