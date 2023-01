Al via i lavori di Acque Veronesi in Basso Acquar: «Nuove infrastrutture fognarie per una cinquantina di utenze» 

Acque Veronesi annuncia l'estensione della rete fognaria in Basso Acquar a Verona. Sono infatti partiti in via De Stefani i lavori di posa delle nuove tubature che andranno a collegarsi alla rete fognaria mista, già esistente, di via Avesani.

Il cantiere, che in base a quanto si apprende non comporterà la chiusura della strada alle autovetture, dovrebbe durare circa tre mesi ed avrà «un costo complessivo di 365 mila euro». La società di lungadige Galtarossa presieduta da Roberto Mantovanelli spiega in una nota che «provvederà alla posa di circa 300 metri di nuove tubature in Gres DN 250, che andranno a servire una cinquantina di utenze».

«Un intervento che porterà benefici per gli abitanti della zona e una maggiore sicurezza ambientale - ha commentato il presidente Mantovanelli - Le nuove infrastrutture consentiranno infatti l’allacciamento alla rete fognaria ai residenti in zona, costretti fino ad oggi a utilizzare pozzi neri e vasche Imhoff. Garantiremo così un’adeguata copertura della gestione dei reflui nell’intera area di Basso Acquar, offrendo un servizio funzionale ai cittadini e alle imprese presenti in zona».