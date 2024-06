A Torri si distribuisce l'acqua in bottiglia. E quella di Lazise si può bere

È falsa la notizia del divieto di consumo acqua nel territorio comunale di Lazise. Ad oggi, 29 giugno, il divieto è in vigore solo a Torri del Benaco a causa delle numerose gastroenteriti provocate da virus. A Lazise, però, l'acqua del rubinetto si può bere e può essere usata a scopi alimentari.

La smentita del divieto è stata comunicata direttamente dal Comune di Lazise a seguito del diffondersi sui social della foto di un'ordinanza firmata dal sindaco Bergamini. «Ad oggi non ci risultano comunicazioni sanitarie riguardanti il divieto di utilizzo dell'acqua della rete idrica - ha confermato Bergamini - Pertanto non ho adottato provvedimenti conseguenti, compreso il documento che sta circolando sui canali social».

Acqua inutilizzabile invece a Torri del Benaco, dove oggi il sindaco Stefano Nicotra ha diffuso un nuovo video di aggiornamento. «Dall'analisi delle feci di persone che sono andate al pronto soccorso, è stato scoperto che oltre al norovirus c'è l'enterovirus. Questa mattina abbiamo attivato il centro operativo comunale e da questo pomeriggio distribuiremo acqua in bottiglia. Abbiamo disposto la distribuzione di sei bottiglie da due litri per ogni famiglia. La distribuzione avverrà in tre punti: a Torri in Via Mazzini, ad Albisano nel campo sportivo e a Pai al campo polivante. Per gli anziani con più di 70 anni, la distribuzione sarà a domicilio».