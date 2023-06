Avrebbe accoltellato il vicino di casa per l'abbaiare del cane: 26enne in manette

Era il 5 giugno scorso quando un uomo si è presentato al Pronto soccorso dell'ospedale Mater Salutis con diverse ferite di arma da taglio, che avrebbe subito in seguito ad un aggressione avvenuta a Castagnaro, la quale sarebbe stata commessa dal suo vicino di casa.

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Legnago in queste ore hanno eseguito l'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del tribunale di Verona su richiesta della procura, ai danni di un 26enne italiano del posto, che ora dovrà rispondere di lesioni personali aggravate e porto ingiustificato di coltello.

Quel giorno i carabinieri si erano diretti a Castagnaro, dopo che il ferito era stato accompagnato in ospedale. Le indagini dei militari hanno così preso il via e avrebbero permesso solo di ricostruire l'accaduto, facendo emergere il futile motivo che sarebbe alla base dell'aggressione: l'abbaiare del cane del ferito infatti avrebbe recato disturbo al presunto responsabile.

Gli accertaenti avrebbero consentito di raccogliere elementi investigativi, di recuperare l'arma utilizzata, di identificare l'autore e di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a suo carico, tali da permettere all'autorità giudiziaria di emettere il provvedimento restrittivo attuato dai carabinieri.

Concluse le formalità di rito, l'arrestato è stato dunque condotto nel carcere di Montorio.