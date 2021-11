Arrestato per aver accoltellato un 28enne a Peschiera, percepiva il reddito di cittadinanza

Percepisce il reddito di cittadinanza A.M., il 19enne di Peschiera del Garda accusato insieme ad un minorenne di tentato omicidio e porto abusivo di armi ed oggetti atti ad offendere, con l’aggravante di avere agito per motivi abietti o futili. I due infatti sono ritenuti i responsabili dell'accoltellamento avvenuto l'11 settembre nel Comune arilicense ai danni di un 28enne di Bardolino, il quale era riuscito a raggiungere la Clinica Pederzoli nonostante fosse gravemente ferito.

Il 19enne si trova agli arresti domiciliari dal 27 novembre, giorno in cui i carabinieri del Nor della Compagnia di Peschiera hanno eseguito l'ordinanza di custodia cautelare emessa a suo carico. Dai successivi controlli è poi emerso che A.M. godeva del beneficio già dal mese di aprile 2021 e fino al mese di ottobre 2021, così, al fine di avviare l’iter della sospensione della corresponsione delle somme, come previsto dall’art.7/ter del Decreto Legge 4/2019, martedì è stata consegnata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verona la nota dettagliata per la sospensione del reddito di cittadinanza.