Violenta lite a Castagnaro: accoltellato, un uomo viene portato in ospedale

Sono stati momenti molto concitati quelli vissuti a Castagnato nella serata di venerdì.

Intorno alle ore 21 infatti una violenta lite tra cittadini di origine magrebina è scoppiata nei pressi dello scalo ferroviario, che sarebbe culminata con un accoltellamento. Al violento alterco sarebbe sfociato in un inseguimento che si è concluso via Stazione 475, alla pizzeria Luna Rossa: nel locale sarebbe entrato l'uomo insaguinato e in possesso dell'arma bianca, spaventando i presenti.

Scattato l'allarme, sul posto è giunto il personale del 118 con ambulanza ed automedica, che ha prestato le prime cure al ferito per poi condurlo in codice rosso all'ospedale di Legnago: fortunatamente non si trova in pericolo di vita.

Sul luogo del fatto sono arrivati anche i carabinieri, che stanno indagando sulla vicenda.