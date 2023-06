Accoltellamento a Ventimiglia: fermato un 37enne residente a Verona

Un uomo residente a Verona è stato sottoposto a fermo dai carabinieri, in quanto ritenuto responsabile dell'accoltellamento avvenuto la notte scorsa in un bar di corso Limone Piemonte, a Ventimiglia.

Come riferisce Ansa, si tratta di un operaio di 37 anni di origine romena, che da qualche settimana si trovava domiciliato nel Comune ligure per motivi di lavoro. Nell'episodio sono rimaste ferite tre persone, la più grave delle quali è stata trasferita in elicottero all'ospedale San Martino di Genova, dove i medici l'hanno operata e la sua prognosi rimane riservata, mentre gli altri due non sarebbero in pericolo di vita.

A permettere l'identificazione dell'individuo da parte dei militari, sarebbero state le testimonianze raccolte sul posto e i filmati del sistema di videosorveglianza. La perquisione del domicilio dell'uomo, che alcuni precedenti alle spalle, avrebbe poi permesso alle forze dell'ordine di raccogliere prove che confermerebbero la sua colpevolezza. Ora rischia un'accusa per tentato omicidio.