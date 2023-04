Prima in ospedale poi in carcere per l'accoltellamento alla stazione Atv di San Bonifacio

Erano da poco passate le ore 16 del 19 aprile scorso, quando è scoppiata una furibonda lite alla stazione degli autobus di San Bonifacio, poi sfociata in un accoltellamento. E poco più di una settimana dopo, mercoledì 27 aprile, al termine di un'articolata attività di indagine, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia dell'est veronese hanno sottoposto a fermo per indiziato di delitto il presunto responsabile dell'aggressione compiuta con arma bianca: si tratta di un soggetto, senza fissa dimora, disoccupato, 29enne, originario del Marocco, che in preda ad un raptus di ira e con grande violenza, avrebbe inferto due coltellate ad un suo connazionale.

Gli investigatori avrebbero scrupolosamente ricostruito la dinamica dei fatti, grazie anche alle riprese video registrate dal sistema di videosorveglianza dell’Azienda Trasporti Verona, accertando come il 29enne, una volta notato il conoscente che scendeva dal bus di linea alla stazione, lo avrebbe raggiunto e aggredito con ferocia, sferranndo i primi due fendenti al capo e all'altezza della coscia sinistra della vittima. Secondo le forze dell'ordine, l'aggressore non sarebbe riuscito a portare a termine il suo intento omicida solo grazie all’istintiva reazione dell’altro giovane, che all’ennesimo fendente inferto avrebbe abbassato repentinamente la testa, facendo sì che il 29enne si ferisse autonomamente, procurandosi un profondo taglio al braccio sinistro.

Nonostante la ferita, questi avrebbe cercato di allontanarsi dal luogo del reato, ma alcuni minuti dopo avrebbe perso conoscenza rovinando a terra, venendo notato da un cittadino che ha chiesto l’intervento dei carabinieri.

La vittima dell'aggressione, un 23enne di origini magrebine, è stata soccorsa e trasportata al Pronto soccorso di San Bonifacio, dal quale è stato dimesso la sera stessa con alcuni punti di sutura. L’aggressore invece è stato elitrasportato presso l’ospedale di Verona Borgo Trento in condizioni più gravi, dove è rimasto ricoverato sino al momento del fermo.

I militari avrebbero accertato successivamente che il responsabile nutriva un forte astio nei confronti del connazionale per pregressi dissapori sorti quando i due convivevano nello stesso appartamento nel Veronese, tanto da spingerlo a commettere un fatto così grave.

Il fermato si trova adesso nel carcere di Verona a disposizione dei magistrati.