Accoltellamento in famiglia a Palù, sopravvissuta la moglie: il 50enne accusato anche di maltrattamenti

Dalle indagini starebbe emergendo un quadro ben diverso da quello che era trapelato nelle ore successive al grave episodio. Infatti il clima familiare nella casa di via Fratelli Bettili, a Palù, dove nelle primissime ore di giovedì Vasile Micu ha accoltellato la moglie a letto, sarebbe stato tutt'altro che idilliaco.

Come spiega Laura Tedesco sulle colonne del Corriere di Verona, il 50enne di origini romene lunedì è stato interrogato dalla giudice Maria Cecilia Vitolla su quanto accaduto intorno alle 4.30 del 30 marzo: l'uomo avrebbe riferito di non ricordare nulla, forse a causa di un dosaggio sbagliato dei farmaci per combattere la depressione, e di essere tornato lucido diverse ore dopo, decidendo infine di consegnarsi dopo essersi nascosto in una roulotte abbandonata: ora però, oltre che dall'accusa di tentato omicidio aggravato, dovrà difendersi anche da quella di maltrattamenti in famiglia.

Sopravvissuta ai fendenti infertegli dal marito, la donna avrebbe spiegato agli inquirenti che le cose a casa non funzionavano da un po' di tempo. Entrambi avrebbero confermato che i litigi sarebbero stati sempre più frequenti a partire dal 2021: alla base di questi ci sarebbero problemi di natura economica, con Micu che temeva di non riuscire a sbarcare il lunario con il suo stipendio da operaio di acciaieria, come spiegato anche dal suo legale.

Situazione che avrebbe creato tensione tra i due, che il marito avrebbe anche cercato di "annegare" nell'alcol, riuscendo verosimilmente ad uscirne a ottobre. La dipendenza gli avrebbe però lasciato in "eredità" l'utilizzo di farmaci antidepressivi, che l'imputato sospetta possano avergli provocato il "blackout" di quella famigerata notte, che lo ha visto poi far perdere le proprie tracce ed allontanarsi da casa. La gip in ogni caso ha convalidato l'arresto e diposto la custodia cautelare in carcere, ma anche gli accertamenti psichici del caso: per queste ragioni, tempo addietro il 50enne sarebbe stato ricoverato.

Sopravvissuta, la moglie avrebbe sottolineato che dal 2021 il comportamento del compagno sarebbe stato violento, citando un episodio che si sarebbe verificao a settembre, quando sarebbe stata colpita con un pugno al volto. Soprusi che sarebbero stati confermati anche dalla figlia, mentre Micu dal carcere avrebbe chiesto informazioni sulle condizioni della moglie, mostrandosi profondamente dispiaciuto.