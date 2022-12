La denuncia sui social dell'ex assessore Bassi: «Due giovani accoltellati ad Affi»

L'ex assessore del Comune di Verona Andrea Bassi nella giornata di venerdì 23 dicembre ha pubblicato sulla propria pagina Facebook ufficiale un lungo post dai toni abbastanza polemici, nel quale denunciava un episodio che si sarebbe verificato nel Comune di Affi. In sostanza, durante la notte tra sabato e domenica scorsa, due giovani sarebbero stati feriti con un coltello all'esterno di un locale di Affi, il tutto a seguito di un precedente screzio che avrebbero avuto con altri frequentatori del luogo.

L'ex assessore Bassi nel suo post pubblico metteva a confronto tale episodio con quello, avvenuto in città a Verona, dell'aggressione alle auto dei tifosi del Marocco in festa durante i mondiali di calcio, lamentando quindi una pretesa disparità di trattamento da parte degli organi d'informazione: «Nessun giornale ne ha parlato. Né dirette, né sermoni televisivi, niente di niente», scriveva ieri Andrea Bassi sulla sua pagina Facebook in merito a quanto sarebbe avvenuto ad Affi.

Al momento sulla vicenda starebbero indagando i carabinieri che, tuttavia, sono stretti nel massimo riserbo. In base a quanto è stato però ricostruito dal quotidiano L'Arena, gli inquirenti avrebbero identificato il presunto autore dell'accoltellamento e si tratterebbe di un ragazzo di origini romene, da anni residente nel territorio veronese. Ad avere la peggio sarebbe invece stato un giovane venticinquenne ferito gravemente nella zona della spalla, prontamente condotto in ospedale a Peschiera del Garda grazie all'opportuna presenza già sul posto di un'automedica. Secondo quanto scritto dallo stesso ex assessore Bassi nel suo post sui social, le conseguenze dell'episodio avrebbero anche potuto essere molto più gravi.