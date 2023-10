Accoltellamento a Porto San Pancrazio. Il Comune ai residenti: «Già contatta la proprietà di Area Docks»

L'accoltellamento avvenuto mercoledì sera nell'Area Docks di via Galileo Galiei, nel quartiere di Porto San Pancrazio a Verona, ha dato il via alla protesta di alcuni residenti sostenuti dal consigliere regionale per Fratelli d'Italia, Daniele Polato, dal consigliere della Settima Alessio Carbon e da Nicolò Sesso. Quest'ultimo, in un video pubblicato sui social, ha ripreso la persona rimasta ferita, denunciando una situazione di degrado nella zona: nell'area abbandonata, stando a quanto riferisce Sesso, sarebbe attiva una florida attività di spaccio di droga con gli edifici ora inutilizzati che le darebbero ospitalità, offrendo riparo ad acquirenti e venditori.

Gli abitanti si sono riuniti davanti agli stabili abbandonati, su richiamo degli esponenti di FdI, per chiedere maggiore sicurezza per la zona, la quale era al centro di un progetto di riqualificazione, i cui lavori si sarebbero dovuti concludere nel 2021. Nel dicembre 2019 infatti venne annunciato l'inizio dei lavori per il progetto Adige Docks, che avrebbe dovuto riqualficare l'area.

I cittadini chiedono dunque maggiore sicurezza per la zona, con Polato e gli altri esponenti di Fratelli d'Italia che hanno incalzato l'Amministrazione comunale chiedendo che il sindaco si rivolga la prefetto per convocare un Comitato ordine pubblico e sicurezza e che faccia pressione sul proprietà perché vigili e metta in sicurezza la zona.

Alle richieste dei residenti ha risposto l'assessora alla Sicurezza Stefania Zivelonghi, la quale ha sottolineato che: «L’immobile teatro dell’evento è da tempo sotto osservazione, inserito nella mappatura degli immobili ad alto rischio e oggetto di sgomberi. Proprio per questo è gia stata contattata la proprietà per la messa in sicurezza, che costituisce un primo passo, in caso di inosservanza, verso l’emissione di ordinanza contingibile e urgente, fino all’intervento diretto dell’Amministrazione con rivalsa della spesa sulla proprietà se questa fosse inadempiente».

Sull'accoltellamento che ha visto un uomo rimanere ferito ad una mano indaga la questura di Verona, la quale smentisce l'ipotesi secondo cui l'episodio sia legato allo spaccio di stupefacenti. «Le indagini sono in corso a tutto campo e nessuna ipotesi può essere smentita o confermata stante lo stato di forte alterazione da uso di sostanze del soggetto accoltellato al momento dell'intervento della Polizia di Stato, motivo per cui l'uomo non è stato in grado di riferire alcunché in merito alle circostanze», hanno specificato dagli uffici di lungadige Galtarossa.