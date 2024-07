Bussa a casa della ex ma trova il "rivale" in amore e lo accoltella: rintracciato ed arrestato

Avrebbe accoltellato il nuovo compagno della ex e si sarebbe dato alla fuga, ma è stato rintracciato nella zona di Novara ed è finito in manette con le accuse di stalking e tentato omicidio.

Protagonista della vicenda un 24enne di origine nordafricana, già sottoposto all'obbligo di firma per una questione legata all'ambito degli stupefacenti, che lunedì è comparso davanti al gip piemontese il quale ha convalidato l'arresto e disposto la custodia in carcere.

Era il 29 giugno quando il 24enne si sarebbe presentato alla porta dell'appartamento di San Giovanni Lupatoto, dove sarebbe stato accompagnato. Li, ad aprire, avrebbe trovato il "rivale" in amore, svestito e pronto per farsi una doccia, mentre la donna in quel momento non era presente in casa. A quel punto il giovane lo avrebbe accoltellato all'altezza del fianco e la vittima a quel punto avrebbe cercato di mettersi in salvo, inseguita dal suo aggressore, trovando finalmente rifugio sullo scivolo del garage, dove un altro condomino lo avrebbe trovato lanciando l'allarme. Prima di cercare di far perdere le proprie tracce avrebbe mandato una serie di messaggio alla ex, che ha avvisato i carabinieri.

Il 24enne, come detto, dovrà rispondere anche di stalking. Sul cellulare infatti le forze dell'ordine avrebbero trovato messaggi minatori indirizzati alla ex e una sua foto con il volto tumefatto dalle percosse. Numerosi sarebbero stati anche i tentativi di chiamata e gli appostamenti sotto casa al termine della relazione. Episodi che la donna non avrebbe denunciato, ma di cui ora il giovane dovrà rispondere.

Gli atti sono stato poi trasferiti al tribunale di Verona, in quanto l'accoltellamento è avvenuto a San Giovanni Lupatoto e rientra dunque tra le sue competenze.