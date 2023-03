Accoltella la moglie a letto e fugge nei campi: ricerche in corso a Palù

Non hanno ancora dato esito le ricerche scattate all'alba di giovedì a Palù dell'uomo che nel cuore della notte ha accoltellato la moglie, prima di fuggire nelle campagne della zona. Si tratta di un 50enne di nazionalità romena, residente in zona da una ventina d'anni insieme alla compagna: lui lavora come operaio in un'acciaieria dell'area, mentre lei è impiegata in un'azienda. I due hanno una figlia diciottenne che si appresta a concludere le scuole superiori.

Il fatto si sarebbe consumato in piena notte, intorno alle 4.30 di giovedì, in una casa a schiera di via Fratelli Bettili. Stando a quanto ricostruito fino ad ora, non ci sarebbe stata una lite alla base dell'episodio, ma più probabillmente una sorta di raptus che avrebbe colto l'uomo, il quale ha inferto un unico fendente alla moglie mentre dormiva a letto. Le grida della vittima hanno allertato la figlia, il cui intervento avrebbe verosimilmente impedito che altre coltellate venissero inferte alla madre: a quel punto la giovane avrebbe trovato riparo dai vicini di casa, mentre il padre sarebbe fuggito senza portare nulla con sé. Denaro, chiavi, cellulare, anche le scarpe sarebbero rimaste a casa, con il 50enne che si sarebbe allontanato in pigiama, facendo perdere le proprie tracce.

Lanciato l'allarme, sul posto si è precipitato il personale del 118, che ha condotto d'urgenza la donna all'ospedale di Borgo Trento, dove si trova tuttora ricoverata in prognosi riservata ed in pericolo di vita.

Sul posto si sono diretti anche i carabinieri della Compagnia di Sban Bonifacio, che hanno svolto gli accertamenti del caso e dato il via alle ricerche. 14 pattuglie sono state impiegate nelle attività, con l'ausilio dell'elicottero dell'Arma e nel pomeriggio anche dei droni, per battere palmo a palmo l'intera area. Le telecamere comunali avrebbero ripreso l'uomo che si allontanava dal centro abitato, perdondolo poi di vista quando si è addentrato nella campagna. I militari hanno battuto campi, sentieri, argini dei canali, oltre alle vie dal paese, senza però riuscire ad invididuare il 50enne prima che facesse buio: non viene esclusa l'ipotesi che possa aver compiuto un gesto estremo.

Restano da chiarire le cause che hanno portato all'accoltellamento. Al momento infatti non sarebbero emersi segnali che facessero presagire ad un simile episodio: nessuna segnalazione ai servizi sociali o di litigio, nessuna lamentela dai vicini o dalla moglie.

Proseguono dunque le ricerche del 50enne da parte dei carabinieri nella zona di Palù e nelle località limitrofe.