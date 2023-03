Litiga con la moglie e la accoltella: donna in gravi condizioni, ricercato il marito

È partita la caccia all'uomo nella Bassa veronese nella mattinata di giovedì.

Come riferiscono le forze dell'ordine, una violenta lite ha avuto luogo tra due coniugi residenti in via Fratelli Bettili, a Palù, all'apice della quale il marito avrebbe inferto un fendente alla moglie con un coltello da cucina, per poi scappare. Si tratta di una coppia di cinquantenni di origine romena, residente nella zona da ormai vent'anni: la furibonda lite sarebbe scoppiata intorno alle 4.30 del mattino, al termine della quale l'uomo sarebbe fuggito nei campi ancora vestito per la notte, mentre la figlia della coppia avrebbe trovato rifugio dai vicini di casa.

La donna, soccorsa dal 118, è stata ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Borgo Trento, mentre sono in corso le ricerche dell'uomo da parte dei carabinieri, i quali stanno battendo la zona con numerose pattuglie ed un elicottero.