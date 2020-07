Interviene a difesa della madre e accoltella il cugino: portato in carcere

Un litigio tra familiari sarebbe all'orgine dell'accoltellamento avvenuto in via Mantovana, a Verona, nella mattinata di domenica.

Secondo gli accertamenti svolti sul posti dalla Polizia di Stato, ad essere trasportato in ospedale è stato un cittadino srilankese classe 1994 e non una donna, come emerso nelle prime ore dopo il fatto. Stando alle prime ricostruzioni, il ferito era ospite dalla zia nell'appartamento di Santa Lucia, quando tra i due sarebbe scoppiata una lite in cui, a difesa della donna, è intervenuto il figlio, anche lui originario dello Sri Lanka e classe 1994. A quel punto, mentre la madre si sarebbe rifugiata in bagno, quest'ultimo nel corso della lite avrebbe afferrato un coltello e colpito il cugino allo stomaco.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Lanciato l'allarme, sul posto sono intervenuti gli uomini del 118 per soccorrere il ferito, che è stato portato in codice rosso a Borgo Trento: fortunatamente però, l'uomo non si troverebbe in pericolo di vita. Sul luogo del fatto sono arrivati anche gli uomini della Polizia di Stato, che hanno fermato il parente e lo hanno portato in Questura, dove ha esposto la propria versione dei fatti: lo srilankese alla fine è stato arrestato per resistenza e tentato omicidio, dopodiché è stato condotto nel carcere di Montorio, dove attende l'udienza di convalida del provvedimento che dovrebbe svolgersi lunedì.