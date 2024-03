Tenta di accoltellare il compagno nel sonno, ma riesce a salvarsi: 34enne arrestata dai carabinieri

Una donna di 34 anni, veronese, è stata arrestata a Zevio dai carabinieri nella notte tra sabato e domenica, con l'accusa di tentato omicidio del compagno, un 34enne di origine romena.

Stando alla versione della vittima, nella tarda serata del 2 marzo, la 34enne avrebbe aggredito l'uomo, mentre si stava addormentando, ferendolo a collo ed orecchio con un coltello. Tuttavia, quest'ultimo sarebbe riuscito a svegliarsi in tempo per disarmare la compagna, la quale avrebbe impugnato poi un'altra arma bianca prelevata da cucina per tentare ancora di aggredirlo. Anche in questo caso però l'uomo sarebbe riuscito a disarmarla, per poi bloccarla.

Al loro arrivo i carabinieri hanno raccolto la testimonianza del 34enne e dato il via agli accertamenti. La vicenda presenterebbe infatti alcuni aspetti da chiarire, come la motivazione che ha portato all'aggressione. I litigi della coppia sarebbero stati uditi dai vicini, in particolare le richieste di aiuto della donna, la quale è attesa dall'udienza di convalida, durante la quale potrebbe offrire il proprio punto di vista.