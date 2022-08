Falsi accessori di Gucci e alimenti privi di etichetti sequestrati a Verona

Due operazioni sono state svolte nei giorni scorsi dal comando provinciale della guardia di finanza di Verona per contrastare la contraffazione e l’abusivismo commerciale, a tutela del mercato e dei consumatori.

Falsi accessori di Gucci

Le indagini condotte dai militari di Verona avrebbero infatti permesso di individuare un grande magazzino nel capoluogo scaligero, gestito da individui di etnia straniera, che commercializzava accessori recanti il marchio figurativo contraffatto di una nota maison dell’alta moda italiana. Le successive analisi approfondite dalle fiamme gialle in particolare avrebbero permesso di rilevare l’illecita riproduzione dei colori, dei simboli e del motivo che contraddistingue sul mercato tutti i prodotti della celebre griffe Gucci.

Gli approfondimenti condotti sul posto avrebbero anche consentito ai finanzieri di ricostruire la filiera commerciale e di procedere, anche in altre regioni, al sequestro di oltre 1800 articoli di pelletteria, tutti contraffatti in modo tale da indurre in errore il consumatore. Sono state così denunciate all'autorità giudiziaria due persone per le ipotesi di reato di commercio di prodotti con segni falsi e vendita di prodotti industriali con segni mendaci.

Alimenti privi di etichetta

Un'altra operazione ha visto sempre i finanzieri di Verona eseguire il sequestro amministrativo di oltre 7700 prodotti alimentari presso due esercizi commerciali situati nei quartieri di Veronetta e Borgo Roma, gestiti anche in questo caso da individui di etnia straniera.

In questa occasione le fiamme gialle avrebbero rilevato che le confezioni dei prodotti stoccati nei locali riportavano informazioni parziali e non in lingua italiana, o risultavano addirittura erano prive delle indicazioni riguardanti gli ingredienti utilizzati, compresa l’eventuale presenza di allergeni o altre sostanze.

La posizione di due persone è stata quindi segnalata all’ufficio territoriale competente per l’applicazione delle sanzioni pecuniarie previste.