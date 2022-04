Accertatori della sosta al lavoro a Verona: le zone più battute la prossima settimana

"Prevenire per non punire". La campagna di sensibilizzazione di Amt prosegue e segnala le zone di Verona che saranno maggiormente controllate dagli accertatori della sosta nella settimana compresa tra l'11 e il 17 aprile.

Verrà battuto il quartiere di Borgo Trento, in particolare via Mameli, e le vie di scorrimento della Zona a traffico limitato.