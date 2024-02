Violenze in questura, altro poliziotto sospeso. Tosi: «Provvedimento ingiustificato»

La scorsa settimana, la giudice per le indagini preliminari Livia Magri ha notificato una sospensione di 10 mesi dal servizio ad un altro poliziotto indagato per i presunti abusi avvenuti nella questura di Verona. L'agente era già stato trasferito a svolgere mansioni interne e dunque non faceva più parte di reperti operativi, ma la gip ha ritenuto giusta la sospensione visti i gravi comportamenti contestati all'indagato.

Una decisione che ha sollevato dubbi in Davide Battisti, segretario provinciale di Siulp Verona, il quale già in passato aveva contestato alcuni passaggi di questa indagine definendola grottesca. Battisti ha letto le 127 pagine dell'ordinanza con cui la giudice ha motivato la temporanea misura interdittiva ravvisando una «fede privilegiata in chi accusa» i poliziotti, la quale «resiste non solo alle innumerevoli contraddizioni contenute nelle dichiarazioni, ma anche alle prove contrarie favorevoli ai poliziotti indagati».

Il segretario del sindacato di polizia veronese ha ricordato che la vittima delle violenze «aveva offerto versioni clamorosamente contrastanti con quanto verbalizzato alla presenza dei pm e di un interprete, che da quanto par di capire non avrebbe fedelmente tradotto le sue dichiarazioni». Queste contraddizioni sono state contestate dagli avvocati del poliziotto ma «secondo la gip non erano tali da inficiare la genuinità del narrato».

«Lo stesso a dirsi dei riscontri del perito che aveva effettuato il tracciamento dei dispositivi tecnologici personali e di servizio dei poliziotti, evidenziando che chi era stato accusato come principale responsabile delle asserite torture in realtà si trovava ad una decina di chilometri di distanza dalla questura, ma che, secondo la gip non sarebbero affatto in contrasto con la ricostruzione dell’accusatore - ha proseguito Battisti - In altri termini mentre ci si approccia con estrema indulgenza alle grossolane discrasie registrate nelle plurime versioni fornite dal presunto torturato, si trascura la rilevanza dei riscontri tecnici che nello scagionare più di un operatore, evidenziano la non veridicità della tesi accusatorie».

E anche dalla politica sono giunte critiche alla decisione. Per il deputato veronese di Forza Italia Flavio Tosi «non sussiste alcun motivo di fondo che giustifichi la sospensione», anzi secondo Tosi ci sarebbe «un pregiudizio che anima la gip, la quale sembra ritenere già colpevoli quanti oggi non sono stati affatto condannati».