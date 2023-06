Abusi in questura, agenti negano e forniscono immagini delle body-cam

Nessun pestaggio, nessuna tortura, nessun furto e nessun verbale falsificato. Solo una piccola e parziale ammissione è stata fatta ieri, 26 giugno, alla giudice per le indagini preliminari Livia Magri da alcuni poliziotti accusati dei presunti abusi avvenuti nei mesi scorsi nella questura di Verona.

La gip ha iniziato dal 14 giugno a sentire gli agenti coinvolti nell'inchiesta che ha portato a 5 arresti e all'iscrizione nel registro degli indagati di altri 17 poliziotti della questura scaligera. Sei i poliziotti interrogati ieri da Magri, di cui due sono rimasti in silenzio avvalendosi della facoltà di non rispondere.

Chi ha parlato, invece, ha ribaltato le accuse ed ha portato anche documentazione a sostegno della propria innocenza. Solo una parziale ammissione è stata fatta da una poliziotta, come riportato sul Corriere di Verona da Laura Tedesco. L'agente avrebbe schernito con un linguaggio violento un cittadino straniero fermato insieme a dei colleghi. Parole che la poliziotta non ha negato e che lei stessa ha definito infelici e scaturite dalla concitazione del momento. L'accusata ha però negato di aver abusato dello spray urticante sempre in occasione di quel fermo ed ha aggiunto di non aver mai partecipato a torture o aggressioni in questura.

Ed anche un suo collega ha respinto ogni accusa. Un poliziotto veronese è infatti accusato di aver preso a calci, derubato e di aver urinato su un altro cittadino straniero fermato e portato in questura. Accusa che si aggiunge a quella di aver falsificato un verbale. L'agente ha però fornito alla giudice le immagini della body-cam che, a suo avviso, dimostrerebbero la sua estraneità ai fatti.

Infine, sulla presunta urina usata su un fermato, ha parlato anche un altro poliziotto accusato, il quale ha riferito che non si trattava di urina ma di acqua presa da una bottiglietta. Gli agenti avrebbero usato una piccola quantità di acqua per far rinvenire il fermato.