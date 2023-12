Abusi in questura, respinti appelli di 11 indagati. «Gravi indizi di colpevolezza»

Nella tarda serata di ieri, 13 dicembre, il tribunale della libertà di Venezia ha emesso il suo giudizio sull'indagine preliminare che riguarda i presunti abusi commessi da alcuni poliziotti nella questura di Verona. I giudici hanno rigettato 11 appelli presentati dagli indagati, anche se per alcuni è stato ridotto il periodo di interdizione. Mentre è stato accolto un solo appello. «È stata così confermata nella sostanza l'ordinanza cautelare del gip», ha commentato il procuratore della Repubblica di Verona Raffaele Tito.

«Non vi è dubbio quindi che il collegio veneziano ha dovuto constatare, al pari di quanto anche questo ufficio aveva avuto modo di verificare nei mesi scorsi, la esistenza di gravi indizi di colpevolezza per i reati contestati e commessi da alcuni appartenenti alla Polizia di Stato», ha aggiunto il procuratore Tito, ricordando che i reati contestati agli agenti indagati sono peculato, falso, tortura e lesioni aggravate.

«Non c'è alcuna soddisfazione per questa decisione - ha concluso Raffaele Tito - Non si può mai essere contenti quando persone in divisa che dovrebbero proteggere i più deboli ci risultano, nostro malgrado, prevaricatori e violenti. Il corretto rispetto delle regole , però, non consente di chiudere un occhio nemmeno quando a violarle risulta essere stato proprio colui che invece è tenuto a farle rispettare agli altri e che magari ci è stato a fianco in altre occasion. I sostituti di questo ufficio che, da molti mesi e sotto la mia direzione, stanno conducendo silenziosamente e con garbo istituzionale questa vasta indagine preliminare, avvalendosi di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria della stessa Polizia di Stato, a riprova di una incondizionata e perdurante fiducia nella questura di Verona, non meritano di essere offesi, ipotizzando che la loro doverosa attivita sia spinta da particolari ideologie politiche».