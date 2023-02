Esce dal negozio indossando abiti rubati: scoperto, colpisce il vigilante che lo blocca

Avrebbe provato ad uscire dal negozio senza pagare, indossando i capi di abbigliamento appena rubati, ma è stato fermato dall'addetto alla vigilanza all'uscita e a quel punto lo avrebbe colpito con due pugni nel tentativo di scappare, venendo comunque bloccato dal vigilante fino all’arrivo degli agenti delle volanti della questura di Verona, che lo hanno tratto in arresto con per rapina impropria e falsa attestazione o dichiarazione a pubblico ufficiale sulla propria identità.

Il protagonista dell'episodio è un giovane di 24 anni che mercoledì, intorno alle 18.30, si è recato nel punto vendita Zara situato in via Mazzini, nel centro cittadino, dove avrebbe prelevato dagli scaffali uno zaino e alcuni, per poi entrare in un camerino dove avrebbe staccato le placche antitaccheggio.

Successivamente il ragazzo avrebbe provato ad uscire dal negozio indossando i jeans e la giacca appena rubati insieme allo zaino, al cui interno aveva nascosto altre tre paia di jeans e una felpa.

Fermato all’uscita dall’addetto alla vigilanza, il 24enne avrebbe tentato di scappare lungo via Mazzini, per poi colpire con due pugni il vigilante che nel frattempo lo aveva raggiunto, ma è stato bloccato fino all’arrivo dei poliziotti delle volanti.

Alla richiesta dei poliziotti di esibire un documento di identità, il giovane avrebbe consegnato una carta di identità e una tessera sanitaria risultati poi appartenenti ad un altro uomo.

Le successive verifiche hanno fatto emergere la vera identità del rahazzo, un 24enne già noto alle forze dell’ordine e non in regola con le vigenti normative in materia di immigrazione.

Al termine degli accertamenti, il giovane è stato arrestato per rapina impropria e falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla propria identità.