Fusti di vernice abbandonati nel canale vicino alla risorgiva Fontanin

Rassicurano i primi risultati delle analisi compiute da Arpav, ma questo non rende meno grave l'abbandono di rifiuti scoperto sabato scorso, 27 aprile, vicino al Canale Raccoglitore di Villafranca. Episodio su cui sono ancora in corso le indagini della polizia locale villafranchese.

Sabato mattina, un passante passeggiava in località Fontanin, zona che prende il nome dalla risorgiva al confine tra Villafranca e Povegliano, quando ha trovato sulla sponda e all'interno del Canale Raccoglitore una cinquantina di fusti di vernice. I piccoli bidoni non erano stati notati il giorno prima ed è quindi probabile che il loro abbandono sia avvenuto nella notte tra venerdì e sabato.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale che stanno indagando su chi possa aver messo a rischio flora e fauna locali. Ma la segnalazione è arrivata anche ad Arpav, la quale ha inviato i suoi tecnici per accertare il grado di inquinamento. «Ad un primo esame, il corso d’acqua non sembrava essere interessato da fenomeni di inquinamento - ha fatto sapere l'agenzia regionale per l'ambiente - I tecnici hanno effettuato analisi con strumenti da campo che non hanno evidenziato alterazioni dei parametri chimici di base, come conducibilità e ph. È stato prelevato anche un campione di acqua per le successive analisi di laboratorio per riscontrare l'eventuale presenza di solventi organici».

Terminate le attività dei tecnici, l'area è stata messa in sicurezza dalla squadra Mincio della protezione civile dell'Ana. I volontari hanno prelevato i fusti ed hanno anche piazzato delle barriere in grado di assorbire eventuali sostanze inquinanti.