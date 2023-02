A4 chiusa per una notte tra Sommacampagna e Peschiera a causa dei lavori per la Tav

Ci sono novità per chi si metterà in viaggio in A4 in orario notturno, soprattutto per quanto riguarda questo fine settimana.

È stato prgrammato infatti un intervento di abbattimento della linea elettrica (dal km 262+645 al Km 262+600) per la risoluzione delle interferenze con la linea ferroviaria Alta Velocità Torino-Venezia. Per questo motivo il tratto autostradale compreso tra i caselli di Sommacampagna e Peschiera (dal km 270+781 al Km 259+300) verrà chiuso in entrambi i sensi di marcia dalle ore 22 di sabato 25 alle ore 6 di domenica 26 febbraio.

I viaggiatori diretti a Milano verranno fatti uscire al casello di Sommacampagna e una volta convogliati nella SR11 potranno proseguire il viaggio rientrando in autostrada al casello di Peschiera. Similmente i viaggiatori diretti a Venezia verranno fatti uscire al casello di Peschiera e attraverso la SR11 potranno rientrare in A4 al casello di Sommacampagna. Nei medesimi orari saranno chiusi lo svincolo di entrata in direzione Milano al casello di Sommacampagna e lo svincolo di entrata in direzione Venezia al casello di Peschiera e le aree di sosta Val di Sona Ovest e Val di Sona Est.

Lavorazioni urgenti di ripavimentazione e prolungamento del flesso nel cantiere della costruzione della corsia di emergenza al km 292+200, riguarderanno invece la carreggiata est (direzione Venezia) tra i caselli di Verona Est e Soave (dal Km 292+200 al Km 293+100), dove si viaggerà su una sola corsia di marcia nella notte di giovedì 23 febbraio, dalle ore 21 alle ore 6 del giorno successivo.

La Provincia di Verona invece ha comunicato che verrà ridotto, da 90 a 70 chilometri orari, il limite di velocità su un tratto di circa un chilometro della strada provinciale 7b "della Zerpa", in località La Botte. A seguito di una nota della Polizia Stradale di Verona, successiva a un sopralluogo per un incidente grave nel gennaio scorso, il Servizio Viabilità della Provincia ha valutato e introdotto il nuovo limite che sarà effettivo dall'installazione della segnaletica.