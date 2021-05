Brucia un'auto a metano sulla Transpolesana: incendio domato dai pompieri

L'intervento si è verificato tra Oppeano e Vallese, in direzione di Verona, intorno alle ore 10. Per consentire le operazioni, la SS 434 è stata momentaneamente chiusa

I vigili del fuoco sono stati chiamati all'intervento nella mattinata di domenica sulla Strada Statale 434, per un incendio divampato su un'auto.

Ad andare a fuoco, intorno alle ore 10, è stata una Citroen alimentata a metano che procedeva in direzione Nord e che si è fermata tra Oppeano e Vallese. Sul posto si sono dunque diretti i pompieri con un mezzo per estinguere le fiamme: le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza sono durate circa un'ora, durante la quale la carreggiata della Transpolesana è stata chiusa. Alla fine l'intervento, reso particolarmente delicato dalla presenza del gas, si è concluso senza particolari problemi.