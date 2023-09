Appassionato di rally e magazziniere a Peschiera: arrestato per aver ucciso di botte al madre

Lavora come magazziniere a Peschiera del Garda Ruben Andreoli, il 45enne arrestato dai carabinieri di Desenzano con l'accusa di aver ucciso la madre. Il delitto, come spiegano i colleghi di BresciaToday, si è consumato nell'abitazione situata in via XXIV Maggio a Colombare di Sirmione, dove Nerina Fontana, 72 anni, viveva da oltre quattro decadi prima con marito e figlio, poi con quest'ultimo e la nuora di origini ucraine. La violenta lite sarebbe scoppiata intorno alle 19 di venerdì, con i vicini di casa che hanno dato l'allarme dopo aver udito le urla e il trambusto: Andreoli infatti avrebbe massacrato di botte la madre, la quale è stata poi ricoverata in fin di vita alla Poliambulanza di Brescia, dove è spirata nella notte nel reparto di Rianimazione.

Stando alle prime ricostruzioni, il 45enne e la 72enne avrebbero cominciato a discutere per via della decisione di lui di recarsi in Ucraina, nonostante la guerra in atto. Andreoli si sarebbe però chiuso nel silenzio durante il lungo interrogatorio andato in scena nella notte, senza dunque confermare il motivo della discussione cui avrebbe assistito la moglie che viveva con i due.

Chi è Ruben Andreoli

Il 45enne è stato fermato dai carabinieri poco dopo aver ridotto in fin di vita l’anziana madre: l’avrebbe colpita con una raffica di calci e pugni. Portato in caserma, a Desenzano, è stato arrestato con l’accusa di omicidio.

Le forze dell'ordine non avevano mai avuto motivo di intervenire nell'appartamento dove viveva la famiglia, che non avrebbe mai dato segnali che potessero preannunciare la tragedia: anche i vicini non avrebbero mai assistito o udito ad alcuna lite.

Quello del 45enne è un volto piuttosto noto anche fuori dalle sue zone: appassionato da sempre di motori, è un pilota di rally. I suoi profili social sono colmi degli scatti delle tante corse a cui ha preso parte con la casacca del New rally team di Verona.