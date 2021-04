'Ndrangheta nel Veronese: 50enne indagato portato in carcere dai carabinieri

Sono stati i carabinieri di Valeggio sul Mincio, nel tardo pomeriggio di martedì 6 aprile, a procedere all'arresto ed al successivo trasferimento in carcere di C. A., 50enne calabrese residente nella cittadina viscontea, noto alle cronache in quanto destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa lo scorso anno nell’ambito dell’Operazione Taurus, condotta dalla Sezione Anticrimine del R.O.S. dei carabinieri di Padova e coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Venezia, scattata nel luglio 2020. In seguito alle indagini, l'uomo si trovava agli arresti domiciliari a Valeggio, in attesa dell’esito dell’istanza presentata nel suo interesse a seguito dell’annullamento con rinvio da parte della Corte di Cassazione, che il Tribunale del Riesame di Venezia ha rigettato appena qualche giorno addietro, ripristinando di fatto la misura restrittiva già disposta a suo tempo dal Gip.

Secondo gli inquirenti, l'operazione Taurus avrebbe portato alla luce l'esistenza di di un’associazione mafiosa di matrice 'ndranghetista radicata nel territorio veneto, operante in particolare nel Veronese e autonoma rispetto all'organizzazione calabrese, ma comunque ad essa collegata e in grado di mettere in piedi numerose attività criminali in diversi ambiti (armi, estorsioni, usura, furti, stupefacenti, riciclaggio): il tutto con le modalità che contraddistinguono il metodo mafioso e allo stesso tempo e al contempo capace di suscitare in Veneto assoggettamento e omertà.

In questo contesto, e sulla base dei risultati delle indagini, C. A. viene ritenuto responsabile di numerosi atti di estorsione aggravati dalla modalità mafiosa e a diversi reati in materia di armi.

I carabinieri di Valeggio, una volta ricevuto il provvedimento restrittivo, hanno provveduto immediatamente alla sua esecuzione, prelevando l'uomo dalla sua abitazione per condurlo prima presso gli uffici dell’Arma e successivamete, ultimate le formalità del caso, nel carcere di Montorio, a disposizione dell’autorità giudiziaria.