Maltrattamenti e violenza sessuale: condannato a 6 anni di reclusione, viene portato in carcere

Sono stati i carabinieri del nucleo investigativo del reparto operativo di Verona, a rintracciare martedì il 32enne italiano sul quale pendeva l'ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dall'Ufficio esecuzioni penali della Procura di Verona.

L'uomo infatti era stato condannato in via definitiva ad una pena di 6 anni di reclusione per maltrattamenti contro familiari e conviventi, commessi a San Giovanni Lupatoto tra l'ottobre 2020 e il marzo 2021, e di violenza sessuale aggravata commessa nel marzo 2021 sempre San Giovanni Lupatoto.

Arrestato, una volta concluse le formalità di rito è stato condotto nel carcere di Montorio a disposizione dell'autorità giudiziaria.